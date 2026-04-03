PM मोदी से मिले रूसी उप-प्रधानमंत्री: व्यापार और डिफेंस पर बड़ी चर्चा, पुतिन की भारत यात्रा के समझौतों पर लगी मुहर

PM Modi and Denis Manturov Meeting: रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर व्यापक चर्चा की। बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा क्षेत्र, उर्वरक, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मंटुरोव ने इन क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी दी और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की।