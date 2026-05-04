देश भर में मौसम का मिजाज बदला: 5, 6, 7, 9, 10 मई को भारी बारिश-ओलावृष्टि और आंधी-तूफान का अलर्ट

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 4 से 6 मई तक बारिश, गरज-बिजली और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। 4 मई को इनमें से कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 5 से 8 मई और गंगीय पश्चिम बंगाल में 6 से 8 मई तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी 4 से 10 मई के बीच छिटपुट से मध्यम बारिश व गरज स्क्वॉल(50-60 किमी/घंटा) संभव है। इन क्षेत्रों में 4-5 मई को ओलावृष्टि भी हो सकती है।