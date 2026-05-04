देश भर में मौसम का मिजाज बदला: 5, 6, 7, 9, 10 मई को भारी बारिश-ओलावृष्टि और आंधी-तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग का अलर्ट AI Generated Image
IMD Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। उत्तर-पश्चिम भारत से लेकर पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तक भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए विभिन्न राज्यों में भारी बारिश, थंडरस्क्वॉल और आंधी का अलर्ट जारी किया है।
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 4 से 8 मई तक छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के साथ गरज, बिजली और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5-6 मई को और 10 मई को बारिश व आंधी का अलर्ट है। 4 मई को इन क्षेत्रों में थंडरस्क्वॉल (50-60 किमी/घंटा, झोंके 70 किमी/घंटा तक) और ओलावृष्टि की आशंका है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 4 मई को कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 4 से 6 मई तक बारिश, गरज-बिजली और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। 4 मई को इनमें से कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 5 से 8 मई और गंगीय पश्चिम बंगाल में 6 से 8 मई तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी 4 से 10 मई के बीच छिटपुट से मध्यम बारिश व गरज स्क्वॉल(50-60 किमी/घंटा) संभव है। इन क्षेत्रों में 4-5 मई को ओलावृष्टि भी हो सकती है।
मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 4 से 8 मई के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश और तूफान का पूर्वानुमान है। 4-5 मई को थंडरस्क्वॉल और ओलावृष्टि की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों में अगले 5 दिनों तक छिटपुट भारी बारिश संभव है। केरल और तमिलनाडु में 4 एवं 6 मई को भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट के बाद 5 से 9 मई तक 4-6 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य भारत में 6 मई तक देर गिरावट रहेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, गुजरात और कोकण-गोवा में कुछ जगहों पर गर्म व नम मौसम बना रहेगा।
आज बिहार (गया 5 सेमी, पटना 4 सेमी), पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड-मणिपुर-मिजोरम-त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। IMD ने मछुआरों को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के पास उत्तर-पश्चिम किमी/घंटा की झोंकेदार हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहने के साथ दस मई से एक नया विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है।
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