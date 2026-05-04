Bhabanipur Election Result: भवानीपुर से हार गईं ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी ने कहा- मुसलमानों ने खुलकर CM को वोट दिया

सुवेंदु ने कहा- यह बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी को हराना बेहद अहम था। यह ममता बनर्जी की राजनीति से विदाई है। इस बार भी, वह 15,000 से ज्यादा वोटों से हारीं। मुसलमानों ने खुलकर उन्हें वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में, जितने भी मुसलमान वोट डालने निकले, उन सभी ने ममता को वोट दिया और हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे जीत दिलाई। यह जीत हिंदुत्व की जीत है।