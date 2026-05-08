नई पिच पर सियासी खेल: भाजपा के हिंदुत्व 2.0 के सामने विपक्ष तलाश रहा नैरेटिव

भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व आधारित राजनीति को कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा के मुद्दों से जोड़कर चुनावी सफलता हासिल की। इसके साथ ही पार्टी को विपक्ष पर हमला बोलने के लिए मुस्लिम प्रतिनिधित्व का नया राजनीतिक मुद्दा भी मिल गया है। असम में कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं, जबकि बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के सभी विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। टीएमसी में भी मुस्लिम विधायकों की संख्या उल्लेखनीय है। भाजपा अब विपक्ष को 'मुस्लिम राजनीति' तक सीमित बताकर व्यापक हिंदू मतदाता को साधने की रणनीति अपना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नैरेटिव को तोड़ना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा।