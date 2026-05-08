ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी, हर दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी– भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को दे दी खुली चेतावनी

डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ओर से निशाना बनाए गए 9 आतंकी शिविरों में करीब 100 आतंकवादी और पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर सामने आई पाकिस्तान के सम्मान और पुरस्कारों की सूची से यह संकेत मिला कि कई पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे। नियंत्रण रेखा पर झड़पों में भी पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि कड़ी मार झेलने के बाद विरोधी पक्ष को स्थिति की गंभीरता समझ आई और उन्होंने संघर्ष विराम का अनुरोध किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद उन्हें फोन किया था और कार्रवाई रोकने की अपील की थी। जब यह अनुरोध आया, तब भारत ने अपनी कार्रवाई रोक दी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में मौजूद कोई भी आतंकी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। भारत जरूरत पड़ने पर सीमा पार स्थित आतंकी ढांचों को निशाना बनाने में सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 65 प्रतिशत हथियार अब देश में ही तैयार हो रहे हैं।