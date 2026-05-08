22 राज्यों में BJP और उसके सहयोगी दलों का शासन, फिर भी 1811 में सिर्फ दो मुस्लिम विधायक?

गौरतलब है, 18वीं लोकसभा 2024 के चुनाव में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। लेकिन जीत सिर्फ 24 को मिली। इनमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी जैसे कई पार्टियों के उम्मीदवार शामिल थे। 2024 के चुनाव में कई बड़े और चर्चित चेहरे चुनाव जीतकर सामने आए हैं। क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए युसूफ पठान, हैदराबाद से लगातार जीत दर्ज करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और कैराना से जीतने वाली इकरा हसन चौधरी जैसे नाम संसद पहुंचे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 115 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।