22 राज्यों में BJP और उसके सहयोगी दलों का शासन, फिर भी 1811 में सिर्फ दो मुस्लिम विधायक?

भाजपा का 22 राज्यों में राज, 78% आबादी पर शासन, लेकिन 1811 विधायकों में सिर्फ 2 मुस्लिम MLA (इमेज सोर्स: ANI)
BJP rules 22 states only 2 Muslim MLA: आज भारत की राजनीतिक तस्वीर में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का दबदबा साफ दिखता है। देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, यानी लगभग 76 प्रतिशत भू-भाग और 78 प्रतिशत जनता उनके शासन में है। लेकिन जब हम उनके विधायकों की लिस्ट देखें, तो आंकड़े हैरान कर देते हैं।
कुल 1811 बीजेपी विधायक हैं, लेकिन इनमें से केवल दो मुस्लिम विधायक हैं। इनमें से एक त्रिपुरा और दूसरे मणिपुर से हैं। यानी पूरे पार्टी के विधायकों का सिर्फ 0.11 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम है।
गौरतलब है, 18वीं लोकसभा 2024 के चुनाव में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। लेकिन जीत सिर्फ 24 को मिली। इनमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी जैसे कई पार्टियों के उम्मीदवार शामिल थे। 2024 के चुनाव में कई बड़े और चर्चित चेहरे चुनाव जीतकर सामने आए हैं। क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए युसूफ पठान, हैदराबाद से लगातार जीत दर्ज करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और कैराना से जीतने वाली इकरा हसन चौधरी जैसे नाम संसद पहुंचे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 115 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।
|पार्टी
|लोकसभा सीट
|विजेता सांसद
|कांग्रेस
|धुबरी
|रकीबुल हुसैन
|कांग्रेस
|किशनगंज
|मोहम्मद जावेद
|कांग्रेस
|कटिहार
|तारिक अनवर
|कांग्रेस
|वडकारा
|शफी परंबिल
|कांग्रेस
|सहारनपुर
|इमरान मसूद
|कांग्रेस
|मालदहा दक्षिण
|ईशा खान चौधरी
|कांग्रेस
|लक्षद्वीप
|मुहम्मद हम्दुल्लाह सईद
|टीएमसी
|जंगीपुर
|खलीलुर रहमान
|टीएमसी
|बेहरामपुर
|पठान युसुफ
|टीएमसी
|मुर्शिदाबाद
|अबू ताहेर खान
|टीएमसी
|बसीरहाट
|एसके नूरुल इस्लाम
|टीएमसी
|उलुबेरिया
|सजदा अहमद
|समाजवादी पार्टी
|कैराना
|इक़रा चौधरी
|समाजवादी पार्टी
|रामपुर
|मोहिबुल्लाह
|समाजवादी पार्टी
|संभल
|जिया उर रहमान
|समाजवादी पार्टी
|गाजीपुर
|अफज़ल अंसारी
|आईयूएमएल
|मलप्पुरम
|ई.टी. मोहम्मद बशीर
|आईयूएमएल
|पोनानी
|डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी
|आईयूएमएल
|रामनाथपुरम
|नवास्कानी के
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग