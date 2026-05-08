म्यांमार बॉर्डर से घुसे उग्रवादियों का मणिपुर के गांवों पर हमला, कामजोंग में कई घर जलाए

फुंग्यार विधायक एल. कीशिंग ने आरोप लगाया कि हमला म्यांमार स्थित कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा) और पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) के उग्रवादियों ने किया। उन्होंने इसे 'बाहरी आक्रमण' बताते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को इस मामले पर चुप नहीं रहना चाहिए। विधायक ने दावा किया कि एक महिला समेत दो लोगों को उग्रवादी अगवा कर ले गए हैं। दक्षिणी तांगखुल छात्र संघ (टीएकेएल) ने आरोप लगाया कि करीब 100 सशस्त्र उग्रवादी बॉर्डर पार कर कामजोंग जिले में घुसे और कई गांवों पर हमला किया। संगठन ने प्रभावित क्षेत्रों में मणिपुर पुलिस कमांडो की तत्काल तैनाती की मांग की है और कथित सुरक्षा चूक पर जवाब मांगा है।