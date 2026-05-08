राजीव प्रताप रूडी के लिए फ्लाइट उड़ाना जरूरी क्यों? राजनीति में आने के बाद मजबूरी में इंडिगो के साथ करनी पड़ी थी डील

7 मई 2026 को फ्लाइट नंबर 6E6497 दिल्ली से पटना जा रही थी। 181 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। पटना के पास खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई। रूडी ने शांति से फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट की और रात 10:49 बजे सुरक्षित लैंडिंग कराई। बाद में फ्लाइट पटना के लिए रवाना हुई।