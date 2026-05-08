West Bengal: सीएम रेस में सुवेंदु आगे, डिप्टी सीएम को लेकर दिलीप, रूपा, अग्निमित्रा पॉल, समिक का नाम रेस में

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Result) में बीजेपी को बंपर जीत मिली। 293 सीटों में से 207 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसकी के साथ नई सरकार के गठन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। शाह आज भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी आज ही राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है।