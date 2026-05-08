सुवेंदु अधिकारी का CM बनना लगभग तय, दो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के तहत एक महिला डिप्टी सीएम

पश्चिम बंगाल (West Bengal) का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के सभी हलकों में अभी यही सवाल तेजी से तैर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) कोलकाता पहुंच चुके हैं। वह दोपहर दो बजे भाजपा विधायक दल की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी ने उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है।