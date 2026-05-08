बंगाल में 50 हजार लोगों की भीड़ के बीच पहली बार कोई भाजपा मुख्यमंत्री लेगा शपथ, झालमुड़ी का भी लगेगा स्टॉल

CM Oath Ceremony In Bengal: बंगाल के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है जब भाजपा का कोई नेता राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। अब शपथ ग्रहण समरोह की तैयारी की जा रही है। कोलकाता के Brigade Parade Ground में शपथ ग्रहण समरोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में पीएम मोदी सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के आने की संभावना है। बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। मैदान में तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। कहीं कुर्सियां लग रही थीं, कहीं बड़े-बड़े लोहे के ढांचे खड़े किए जा रहे थे।