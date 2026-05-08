DMK और AIADMK के बीच गुप्त बातचीत की खबरें, क्या विजय की TVK का खेल होगा खराब?

DMK और AIADMK के गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु में DMK-AIADMK गठबंधन के सिनेरियो में एआईएडीएमके बीजेपी से अलग हो सकती है। बीजेपी और एआईएडीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एआईडीएमके ने 47 सीटों पर कब्जा किया। वहीं, बीजेपी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए छोटे दल अहम भूमिका निभा सकते हे। तमिलनाडु की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्ट (CPI-M), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) और विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन सभी के समर्थन से तय हो सकता है कि विजय की पार्टी टीवीके अगली सरकार बना पाएंगी। इसी बीच चर्चा है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच वैकल्पिक गठबंधन हो सकता है।