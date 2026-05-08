Kolkata Traffic Advisory May 9: इन छह सड़कों पर जाने से बचें, कोलकाता में नौ तारीख को पूरे दिन भारी वाहनों की एंट्री बैन

वीवीआईपी, वीआईपी मूवमेंट वाले सड़कों पर ट्राम कारों सहित सभी प्रकार के वाहनों और गाड़ियों, की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोका या डायवर्ट किया जा सकता है। साथ ही उन सड़कों पर पार्किंग की भी मनाही रहेगी। इसके साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जब भी जरुरी समझा जाएगा किसी भी मेन रोड या सर्विस लेन को डायवर्ट किया जा सकता है।