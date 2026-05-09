होर्मुज स्ट्रेट में भारत का मालवाहक जहाज डूबा, ईरान-अमेरिका के बीच भारी फायरिंग की चपेट में आया था

बीते दिनों अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य झड़प की खबरें सामने आई। ईरान ने यूएई पर बैलेस्टिक मिसाइल से हमला किया। जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर के टूटने का खतरा मंडराने लगा।

UAE ने कहा है कि उसने ईरान से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया, और देश भर में रक्षात्मक अभियानों के कारण धमाकों की खबरें आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ संघर्ष-विराम अभी भी "लागू" है, जबकि तेहरान ने वाशिंगटन पर हमले करके संघर्ष-विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।