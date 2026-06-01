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प्यार में सरहदें पार, LOC क्रॉस कर जम्मू कश्मीर की महिला से मिलने आया पाकिस्तानी शख्स, ऑनलाइन हुई थी मुलाकात

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद PoK का एक युवक LOC पार कर उरी पहुंच गया। सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है और डिजिटल संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है।

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भारत

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Himadri Joshi

Jun 01, 2026

Pakistani man crosses LOC

LOC पार कर भारत आया शख्स (फोटो- Sajid Raina एक्स पोस्ट)

जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC) से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ आम लोगों का भी ध्यान खींचा है। दुनिया की सबसे संवेदनशील और कड़ी निगरानी वाली सीमाओं में गिनी जाने वाली LOC पर आमतौर पर घुसपैठ, तस्करी या सुरक्षा संबंधी घटनाएं चर्चा में रहती हैं। इस बार मामला कथित तौर पर प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का एक 22 वर्षीय युवक सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद उरी की एक महिला से मिलने के लिए सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया, जहां उसे सुरक्षा बलों ने तुरंत हिरासत में ले लिया।

ऑनलाइन मिले प्यार से मिलने के के लिए LOC पार की

अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह करीब 9:30 बजे उरी के सिलिकोट क्षेत्र में तैनात जवानों ने एक युवक को LOC की दूसरी ओर से भारतीय सीमा की तरफ आते देखा। सीमा पार करते ही उसे रोक लिया गया और पूछताछ शुरू की गई। युवक ने अपनी पहचान जीशान अहमद मीर के रूप में बताई। उसने कहा कि वह मुजफ्फराबाद के पैनकाडी क्षेत्र का निवासी है और अपने साथ मौजूद पाकिस्तानी पहचान पत्र भी सुरक्षा बलों को दिखाया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया कि उसकी पहचान उरी की निवासी इरम बानो से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी और इसी कारण उसने जोखिम उठाकर LOC पार करने का फैसला किया।

सुरक्षा एजेंसियां कर रही मामले की जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि युवक के दावों की पुष्टि की जा रही है और महिला से भी पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां दोनों के बीच हुई डिजिटल बातचीत, सोशल मीडिया संपर्क और अन्य संचार माध्यमों की जांच कर रही हैं। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मामला केवल व्यक्तिगत संबंध तक सीमित है या इसके पीछे कोई अन्य पहलू भी मौजूद है। फिलहाल अधिकारियों ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि करने की बात कही है। जांच पूरी होने तक दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

LOC पर दूसरी कार्रवाई भी चर्चा में

इसी बीच सुरक्षा बलों ने एक अलग अभियान में तीन लोगों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर जाने की कथित कोशिश करते हुए पकड़ा। अधिकारियों के अनुसार आदिल हुसैन डार, इशफाक अहमद और जफ्फार अहमद नामक तीनों व्यक्ति सोपोर के निवासी हैं। इनमें से एक टेरिटोरियल आर्मी (TA) का निलंबित कर्मी बताया गया है। सेना ने निगरानी इनपुट के आधार पर उन्हें हतलंगा-नंबला मार्ग पर रोक लिया। तीनों से पूछताछ जारी है। लगभग 740 किलोमीटर लंबी LOC पर सेना लगातार निगरानी रखती है ताकि घुसपैठ, निकासी, ड्रोन गतिविधियों और तस्करी जैसी चुनौतियों को रोका जा सके।

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Published on:

01 Jun 2026 01:52 pm

Hindi News / National News / प्यार में सरहदें पार, LOC क्रॉस कर जम्मू कश्मीर की महिला से मिलने आया पाकिस्तानी शख्स, ऑनलाइन हुई थी मुलाकात

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