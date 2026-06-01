प्यार में सरहदें पार, LOC क्रॉस कर जम्मू कश्मीर की महिला से मिलने आया पाकिस्तानी शख्स, ऑनलाइन हुई थी मुलाकात

अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह करीब 9:30 बजे उरी के सिलिकोट क्षेत्र में तैनात जवानों ने एक युवक को LOC की दूसरी ओर से भारतीय सीमा की तरफ आते देखा। सीमा पार करते ही उसे रोक लिया गया और पूछताछ शुरू की गई। युवक ने अपनी पहचान जीशान अहमद मीर के रूप में बताई। उसने कहा कि वह मुजफ्फराबाद के पैनकाडी क्षेत्र का निवासी है और अपने साथ मौजूद पाकिस्तानी पहचान पत्र भी सुरक्षा बलों को दिखाया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया कि उसकी पहचान उरी की निवासी इरम बानो से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी और इसी कारण उसने जोखिम उठाकर LOC पार करने का फैसला किया।