कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सांसद प्रद्युत बोरदोलोई, जानें प्रियंका ने क्या कहा?

असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे। इसी दिन केरल और पुडुचेरी में भी मतदान होगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।