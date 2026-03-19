Kerala Elections: UDF गठबंधन में सीटों का समझौता, कांग्रेस के खाते में आई 95, IUML को मिली 27 सीटें

UDF में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस को 95 सीटें मिली हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को 27 सीटें दी गई हैं, जो पिछली बार के बराबर हैं। पीजे जोसेफ के नेतृत्व वाली केरल कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं, जो पहले से दो कम हैं। एट्टुमनूर और इडुक्की सीट कांग्रेस ने अपने पास रखी हैं, जो पिछली बार केरल कांग्रेस के पास थी। इसके अलावा कुछ सीटों का आपसी अदला-बदली भी हुई है, जिससे गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि इस बार सीट बंटवारा प्रक्रिया काफी सहज रही।