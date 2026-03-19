इंटरनेशनल साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी VoIP (Voice over Internet Protocol) तकनीक का इस्तेमाल कर अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लोग अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबर तैयार करते और सर्वर रूटिंग व स्पूफिंग तकनीकों के जरिए अपनी असली लोकेशन छिपा लेते थे। इसके बाद खुद को वैध सेवा प्रदाता बताकर विदेशी नागरिकों को कॉल करते थे। पीड़ितों को फंसाने के लिए फर्जी YahooMail वेबसाइट और गूगल विज्ञापनों का सहारा लिया जाता था।