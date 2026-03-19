19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इंटरनेशनल साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

Cyber Fraud Racket: श्रीनगर में CIK ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाई-टेक कॉल सेंटर के जरिए फिशिंग और क्रिप्टो से करोड़ों की ठगी की जा रही थी।

2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Devika Chatraj

Mar 19, 2026

साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ (IANS)

Cyber Fraud Gang Busted: जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) विंग ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में सक्रिय एक इंटरनेशनल साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारी मात्रा में डिजिटल और उपकरण जब्त किए गए हैं।

श्रीनगर में चल रहा था हाई-टेक साइबर फ्रॉड नेटवर्क

CIK द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, एजेंसी को ऐसे गुप्त कॉल सेंटरों की विश्वसनीय और तकनीकी जानकारी मिली थी, जो विदेशी और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे थे।

कई जगहों पर छापेमारी, 7 आरोपी गिरफ्तार

पुख्ता जानकारी मिलने के बाद CIK की टीमों ने श्रीनगर शहर के विभिन्न हिस्सों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए।

जब्त किए गए सामान में शामिल हैं -

  • 13 मोबाइल फोन (iPhone 17, iPhone 16, iPhone 11 सहित)
  • 9 लैपटॉप (Dell, HP और MacBook)
  • VoIP सिस्टम
  • सिम कार्ड और नेटवर्किंग डिवाइस
  • डिजिटल स्टोरेज मीडिया

ऐसे करते थे साइबर ठगी

जांच में सामने आया कि आरोपी VoIP (Voice over Internet Protocol) तकनीक का इस्तेमाल कर अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लोग अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबर तैयार करते और सर्वर रूटिंग व स्पूफिंग तकनीकों के जरिए अपनी असली लोकेशन छिपा लेते थे। इसके बाद खुद को वैध सेवा प्रदाता बताकर विदेशी नागरिकों को कॉल करते थे। पीड़ितों को फंसाने के लिए फर्जी YahooMail वेबसाइट और गूगल विज्ञापनों का सहारा लिया जाता था।

फिशिंग विज्ञापनों से बनाते थे शिकार

गिरोह ऑनलाइन फिशिंग विज्ञापनों के जरिए लोगों को टारगेट करता था। जैसे ही कोई यूजर विज्ञापन पर क्लिक करता, उसकी स्क्रीन पर एक टोल-फ्री नंबर दिखाई देता था। यह नंबर सीधे आरोपियों के कॉल सेंटर से जुड़ा होता था, जहां उन्हें झांसे में लेकर बैंकिंग डिटेल्स और अन्य निजी जानकारी हासिल की जाती थी।

क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होती थी मनी लॉन्ड्रिंग

ठगी से जुटाई गई रकम को अलग-अलग बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट (मुख्य रूप से USDT) में ट्रांसफर किया जाता था। इसके बाद पैसे को कई स्तरों पर घुमाकर उसकी असली पहचान छिपाई जाती थी। खास बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क में नकद लेन-देन का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे इसकी पूरी तरह डिजिटल और हाई-टेक प्रकृति सामने आती है।

करोड़ों रुपये की ठगी का शक

CIK के अनुसार, अब तक की जांच में करोड़ों रुपये के लेन-देन का अनुमान है। जब्त किए गए उपकरणों से कई अहम और आपत्तिजनक सबूत मिले हैं, जो इस गिरोह के बेहद संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत होने की पुष्टि करते हैं। इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 10:43 am

Hindi News / National News / इंटरनेशनल साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

असम में BJP ने जारी की पहली लिस्ट, प्रद्युत को भी मिला टिकट; जानें किस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत सरमा

राष्ट्रीय

ADR Report: केरल के 70 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले, आधे से ज्यादा करोड़पति

राष्ट्रीय

Pre Wedding शूट का ऐसा नजारा, देखकर उड़ जाएंगे होश, देखें अनोखा वायरल Video

राष्ट्रीय

ईरान युद्ध पर भारत सरकार की चुप्पी पर शशि थरूर का बड़ा बयान – ‘सरेंडर नहीं, ज़िम्मेदार शासन’

Shashi Tharoor
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election 2026: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे और कहां से दिया टिकट

BJP releases second list of 39 candidates for Kerala Assembly elections 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.