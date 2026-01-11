‘प्रदर्शन में शामिल होने वाले खुदा के दुश्मन, उन्हें मिलेगी मौत की सजा’… ईरान सरकार ने दी चेतावनी

ईरान के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश की जनता ने खामेनेई सरकार को सत्ता से हटाने का फैसला ले लिया है लेकिन सरकार जनता के सामने झुकने को तैयार नहीं हो रही है। इसी के चलते परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। खबरों की मानें तो अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी हैं, जिसमें से ज्यादातर मौतें गोली लगने के चलते हुई हैं। सरकार द्वारा प्रदर्शन को रोकने के लिए अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देश में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, खामेनेई सरकार इस ब्लैक आउट का इस्तेमाल करके दुनिया से प्रदर्शनकारियों का नरसंहार छिपाने की कोशिश कर रही है।