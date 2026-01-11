11 जनवरी 2026,

रविवार

'प्रदर्शन में शामिल होने वाले खुदा के दुश्मन, उन्हें मिलेगी मौत की सजा'… ईरान सरकार ने दी चेतावनी

Iran Protest: ईरान में बढ़ते प्रदर्शन के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों को ‘मोहरेब’ यानी खुदा का दुश्मन माना जाएगा और इसके लिए उन्हें मौत की सजा दी जाएगी।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 11, 2026

Iran Protest

प्रदर्शनकारियों को मिलेगी मौत की सजा (फोटो- एएनआई)

ईरान में पिछले दो हफ्ते से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौत होने का भी दावा किया जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनेई और उनकी सरकार इस जन आंदोलनों पर काबू पाने में असफल रही है। बिगड़ते हालात के बीच अब देश की सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शन में शामिल होने की सजा मौत है।

ईरान के अटॉर्नी जनरल ने दी चेतावनी

ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों को ‘मोहरेब’ यानी खुदा का दुश्मन माना जाएगा और इसके लिए उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। बता दें कि यह ईरान का एक क्रूर कानून है इसके अनुच्छेद 190 के तहत इस आरोप में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा या फिर हाथ-पैर काटने जैसी खतरनाक सजा दी जाती है। इसमें सजा के तौर पर स्थायी निर्वासन भी दिया जाता है। सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर ही नहीं बल्कि उनकी सहायता करने वालों पर भी यह सजा लागू हो सकती है।

अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत होने का दावा

ईरान के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश की जनता ने खामेनेई सरकार को सत्ता से हटाने का फैसला ले लिया है लेकिन सरकार जनता के सामने झुकने को तैयार नहीं हो रही है। इसी के चलते परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। खबरों की मानें तो अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी हैं, जिसमें से ज्यादातर मौतें गोली लगने के चलते हुई हैं। सरकार द्वारा प्रदर्शन को रोकने के लिए अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देश में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, खामेनेई सरकार इस ब्लैक आउट का इस्तेमाल करके दुनिया से प्रदर्शनकारियों का नरसंहार छिपाने की कोशिश कर रही है।

लंदन में भी हुआ प्रदर्शन

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दूतावास से इस्लामी गणराज्य का झंडा हटा दिया। इस झंड़े की जगह दूतावास पर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला झंड़ा फहरा दिया गया। कई मिनट तक दूतावास पर यह झंड़ा लगा रहा जिसके बाद अधिकारियों द्वारा इसे हटा दिया गया। लंदन पुलिस ने इस घटना के बाद दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

Published on:

11 Jan 2026 11:54 am

विदेश

