डेनमार्क ने सेना को दिए भारी गोलीबारी करने के निर्देश; आखिर अमेरिका की किस हरकत ने इस देश को उकसाया

इसके साथ ही डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने सोमवार को ट्रंप को खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई भी हमला नाटो गठबंधन को खत्म कर देगा। इसका प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित किए गए सुरक्षा इंतजामों पर पड़ेगा। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे में लेने के लिए तर्क दिया है कि आर्कटिक सागर में चीन और रूस से होने वाले संभावित खतरों की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन खतरों पर नियंत्रण करने और टालने के लिए आर्कटिक सागर में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखना जरूरी है।