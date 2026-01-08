मादुरो की तरह इस नेता को करे गिरफ्तार, ट्रंप से यूक्रेनी राष्ट्रपति ने की ये मांग; कहा- रूस के…

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सहयोगी पश्चिमी देशों को रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना चाहिए। यह एक तरीका हो सकता है जिससे यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग को खत्म करने में मदद मिल सकती है। साथ ही उन्होंने अमेरिका से मांग करते हुए कहा कि अगर रमजान कादिरोव को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो रूस पर बड़ा दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही जेलेंस्की ने वेनेजुएला का उदाहरण पेश किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के डोनाल्ड ट्रंप के कदम का स्वागत किया। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि यही सही फैसला हो सकता था। इसके बाद अब वेनेजुएला के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वे स्वतंत्र महसूस करेंगे।