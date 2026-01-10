Happy Trump: ट्रंप ने लैपल पिन दिखाते हुए कहा – “मैं कभी खुश नहीं होता”

अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में ट्रंप ने उनसे वेनेज़ुएला में कम से कम 100 बिलियन डॉलर (90 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने की अपील की, जो सरकारी धन नहीं बल्कि कंपनियों का अपना पैसा होगा। इसके अलावा ट्रंप ने मीटिंग में अधिकारियों से वादा किया है अगर अमेरिकी तेल कंपनियाँ वेनेज़ुएला में निवेश करेंगी, तो उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मीटिंग के बाद ट्रंप ने बताया कि वह इस डील के बेहद करीब हैं और यह लगभग तय मानी जा रही है।