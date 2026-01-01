Bangladesh Violence: बांग्लादेश में फिर मॉब लिंचिंग, उग्र भीड़ ने हिंदू युवक को बेरहमी से पीटा,जिंदा जलाने की कोशिश

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा (Minority Rights Bangladesh) का संकट गहराता जा रहा है। अब एक और ऐसी घटना सामने आई है जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। एक हिंदू व्यक्ति को न केवल उग्र भीड़ के गुस्से का शिकार (Bangladesh Hindu Attack) होना पड़ा, बल्कि उसे जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। इस घटना ने एक बार फिर वहां की कानून-व्यवस्था और मानवाधिकारों की रक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना बांग्लादेश के एक व्यस्त इलाके में हुई है, जहां अचानक ही कट्टरपंथी तत्वों ने एक हिंदू व्यक्ति (Mob Violence Dhaka) को घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब भीड़ ने बिना किसी ठोस कारण या छोटी सी अफवाह के आधार पर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। लात-घूंसों और लाठियों से बेरहमी से पीटने के बाद भी जब हमलावरों का मन नहीं भरा, तो उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने व्यक्ति पर पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और उसे आग(Hindu Man Set On Fire) लगा दी।