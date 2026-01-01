क्या होती है पायरोटेक्निक डिवाइस, जिसने स्विट्जरलैंड में नए साल पर 40 लोगों की ले ली जान

पायरोटेक्निक डिवाइस वे उपकरण या सामग्रियां होती हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया से प्रकाश, ध्वनि, धुआं, चिंगारी या आग उत्पन्न करती हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से आतिशबाजी (फायरवर्क्स), स्टेज शो में स्पार्कलर, कॉन्सर्ट में स्पेशल इफेक्ट्स या शैंपेन की बोतलों पर लगे स्पार्क फाउंटेन (चिंगारी वाले फव्वारे) के लिए किया जाता है। नाइटक्लबों में महंगे ऑर्डर पर बोतलों के साथ ऐसे 'कोल्ड स्पार्कलर' या 'आइस फाउंटेन' लगाए जाते हैं, जो ठंडी चिंगारियां उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर ये अनुचित तरीके से इस्तेमाल हों या छत जैसी ज्वलनशील सामग्री के पास लगें, तो ये आग का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इंडोर पायरोटेक्निक्स खतरनाक होते हैं क्योंकि ये तेजी से आग फैला सकते हैं।