School Holiday: इस राज्य में बच्चों की हुई मौज, 7 जनवरी तक स्कूलों की रहेगी छुट्टी; यह है वजह

School Holiday: पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला छात्रों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय सीएम भगवंत मान के निर्देशों के अनुसार लिया गया है।