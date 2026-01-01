School Holiday: इस राज्य में बच्चों की हुई मौज, 7 जनवरी तक स्कूलों की रहेगी छुट्टी; यह है वजह

पंजाब में 7 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद
School Holiday: पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला छात्रों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय सीएम भगवंत मान के निर्देशों के अनुसार लिया गया है।
सरकारी आदेश के अनुसार यह निर्देश पंजाब के सभी प्रकार के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल हैं। यह आदेश शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगा।
साथ ही, विभिन्न शिक्षा बोर्डों से संबद्ध सभी स्कूलों को भी इसी अवकाश कार्यक्रम का पालन करना होगा। स्कूल प्रबंधन को सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, पंजाब के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे और 8 जनवरी से अपने नियमित समय-सारिणी के अनुसार फिर से खुलेंगे। वहीं अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को निर्धारित तिथि से पहले स्कूल न भेजें। मौसम की स्थिति को देखते हुए यदि आगे कोई बदलाव किया जाता है, तो उसकी जानकारी सरकार द्वारा दी जाएगी।
सरकार ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों को सुबह और देर शाम के समय घर के अंदर ही रखें और उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण ठंड और घना कोहरा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इन्हीं कारणों से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
