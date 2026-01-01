1 जनवरी 2026,

गुरुवार

शिक्षा

School Closed News: यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक… जानिए आपके राज्य में कब तक बंद रहेंगे स्कूल? देखें पूरी लिस्ट

School Closed News: यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में कब तक बंद रहेंगे स्कूल? जानिए Winter Vacation 2026 का सबसे सटीक और ताजा अपडेट यहां।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 01, 2026

School Closed News

School Closed News (Image: Gemini)

School Closed News: नए साल 2026 का आगाज तो हो गया है, लेकिन बाहर का मौसम देखिए… कड़ाके की ठंड और उस पर से कोहरे की सफेद चादर। रजाई से बाहर निकलने का मन किसी का नहीं कर रहा, और ऐसे में अगर बच्चों को स्कूल जाना पड़े, तो मां-बाप की चिंता बढ़ना लाजमी है।

उत्तर भारत में ठंड का डबल अटैक जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को ठिठुरा दिया है। इसी को देखते हुए दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है या फिर छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके शहर में स्कूल कब खुलेंगे, तो चलिए हम आपको हर राज्य का पूरा अपडेट बताते हैं।

राजस्थान: 5 जनवरी तक मजे ही मजे…

सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा यानी राजस्थान की। राजस्थान में सर्दी अपने शबाब पर है। यहां के शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग (Shivira Panchang) के मुताबिक, स्कूलों में शीतकालीन अवकाश पहले से ही तय था।

सरकारी आदेश और पंचांग के अनुसार, राजस्थान में 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश चल रहा है। यानी प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को अभी स्कूल जाने की टेंशन नहीं लेनी है। स्कूल अब 6 जनवरी 2026 (सोमवार) को खुलने के आसार हैं, बशर्ते सर्दी का सितम बहुत ज्यादा न बढ़ जाए और कलेक्टर कोई नया आदेश न निकाल दें।

दिल्ली-NCR: राजधानी में विंटर वेकेशन शुरू

देश की राजधानी दिल्ली में तो कोहरे ने विजिबिलिटी जीरो कर दी है। यहां सरकार ने बच्चों की सेहत से कोई रिस्क नहीं लिया है। दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर अगले एक हफ्ते तक स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित है।

वहीं, पास के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में डीएम ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया था। अब अभिभावकों की नजरें नए आदेश पर टिकी हैं कि क्या आज शाम तक छुट्टी बढ़ेगी या कल बच्चों को बस्ता लेकर जाना होगा।

यूपी: योगी सरकार का सख्त आदेश

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पूरे यूपी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को स्कूल बंद रखने का आदेश था। इसमें सभी बोर्ड (UP Board, CBSE, ICSE) शामिल हैं।

हालांकि, ठंड को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि कई जिलों के डीएम 2 जनवरी से भी छुट्टी बढ़ा सकते हैं या समय बदल सकते हैं। इसलिए अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर बनाए रखें।

बिहार: पटना में छोटे बच्चों की बल्ले-बल्ले

बिहार में भी पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। राजधानी पटना में प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 2 जनवरी तक बंद रखने का फरमान सुनाया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल शामिल हैं।

लेकिन, 9वीं से ऊपर वाले बच्चों को अभी राहत नहीं है। उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, बस टाइमिंग बदल दी गई है। अब बड़ी क्लास के बच्चों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच ही स्कूल जाना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र भी अभी बंद ही रहेंगे।

पंजाब और असम: यहां लंबी छुट्टी

पंजाब में कोहरा बहुत घना है, इसलिए वहां सरकार ने दिल खोलकर छुट्टियां दी हैं। पंजाब के सभी स्कूलों में 7 जनवरी 2026 तक ताला लगा रहेगा।

उधर, पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। गुवाहाटी और कामरूप जिले में प्रशासन ने 6 जनवरी 2026 तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने वहां बारिश की भी चेतावनी दी है।
जाते-जाते एक जरूरी सलाह

झारखंड की राजधानी रांची में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद थे। आज 1 जनवरी है, लेकिन ठंड कम नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि देर शाम तक वहां भी छुट्टी बढ़ाने का कोई लेटर आ जाए।

कुल मिलाकर बात ये है कि मौसम बेईमान है। अगर आपके जिले में स्कूल खुल भी रहे हैं, तो बच्चों को पूरे गर्म कपड़े, टोपी और मोजे पहनाकर ही भेजें। और हां, अपने जिले के डीएम या स्कूल प्रशासन के मैसेज को ही अंतिम आदेश मानें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

01 Jan 2026 10:37 am

कोटा
