School Closed News: यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक… जानिए आपके राज्य में कब तक बंद रहेंगे स्कूल? देखें पूरी लिस्ट

उत्तर भारत में ठंड का डबल अटैक जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को ठिठुरा दिया है। इसी को देखते हुए दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है या फिर छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके शहर में स्कूल कब खुलेंगे, तो चलिए हम आपको हर राज्य का पूरा अपडेट बताते हैं।