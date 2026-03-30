पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दागा रॉकेट, मचा हाहाकार

कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला करते हुए 400 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद दोनों देशों में हालात काफी गंभीर हो गए थे। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर रॉकेट अटैक किया है। जब से तालिबान सत्ता में लौटा है, तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, जो पिछले करीब डेढ़ साल में और ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर ही दोनों पक्षों में बॉर्डर पर झड़पें होती रहती हैं। पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के लिए सरकार ने तालिबान को ज़िम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी समय-समय पर अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक करती रहती है। पाकिस्तान के इन हमलों के जवाब में तालिबान भी चुप नहीं बैठने वाला और जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है।