‘समय खत्म हो रहा है, ईरान तुरंत संभले वरना नामोनिशान मिट जाएगा’, डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सबसे भयानक चेतावनी

अमेरिका-ईरान तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव और बढ़ा, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है।