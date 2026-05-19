पुतिन को है यूक्रेन पर हमले का पछतावा ? जिनपिंग-ट्रंप की सीक्रेट टॉक लीक होने पर मची हलचल

यह पूरा विवाद एक खोजी मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पिछले सप्ताह बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों वैश्विक नेताओं के बीच बेहद गोपनीय बातचीत हुई थी। अमेरिकी पक्ष के आकलन से वाकिफ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध पर बात करते हुए यह अप्रत्याशित विचार व्यक्त किया था। यदि यह सच होता, तो यह मॉस्को और बीजिंग के रिश्तों में एक बहुत बड़ा यू-टर्न माना जाता।