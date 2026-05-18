बेटे को था किसी दूसरे शख्स से संबंध का शक, मां को पत्थर से मार डाला और लगा दी आग

बेटे ने बेरहमी से मां की हत्या की (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Crime News: कर्नाटक के मैसूरु जिले से एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक बेटे ने अपनी मां के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नारार होकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। मामला जिले के मदाहल्ली गांव का बताया जा रहा है और मृतका की पहचान 48 वर्षीय सुधा के रूप में हुई है। सुधा के बेटे आरोपी शिवरुद्रप्पा एस ने रविवार सुबह अपनी मां की हत्या की और फिर शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी की। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय शिवरुद्रप्पा एस अपनी मां सुधा को एक अन्य व्यक्ति से संपर्क रखने को लेकर रोकता था। परिवार के करीबी लोगों ने दोनों के बीच विवाद होने की बात कही है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी मां को एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। इसी बात को लेकर उसका गुस्सा बढ़ गया। रविवार सुबह आरोपी ने सुधा पर हमला किया, जिसके बाद रिश्तेदार उन्हें इलाज के लिए ले जाने लगे। इसी दौरान आरोपी ने बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया।
जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने रिश्तेदारों से कहा कि वह खुद मां को अस्पताल लेकर जाएगा। पुलिस के मुताबिक अस्पताल ले जाने के बजाय उसने महिला पर दोबारा हमला किया और कथित तौर पर सिर पर पत्थर गिराकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी शव को कनीयानहुंडी के पास एक प्लांटेशन इलाके में ले गया। वहां उसने कथित तौर पर शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
मैसूरु पुलिस ने इस मामले में आरोपी के दो रिश्तेदारों आकाश, 24, और अभि, 22, को हिरासत में लिया है। दोनों पर आरोपी की मदद करने का आरोप है। सर्किल इंस्पेक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में बनी टीम ने मामले की जांच तेज करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ा। पुलिस हत्या की साजिश और सबूत मिटाने की कोशिश से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद मामले में और खुलासे हो सकते हैं।
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