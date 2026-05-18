बेटे को था किसी दूसरे शख्स से संबंध का शक, मां को पत्थर से मार डाला और लगा दी आग

Crime News: कर्नाटक के मैसूरु जिले से एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक बेटे ने अपनी मां के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नारार होकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। मामला जिले के मदाहल्ली गांव का बताया जा रहा है और मृतका की पहचान 48 वर्षीय सुधा के रूप में हुई है। सुधा के बेटे आरोपी शिवरुद्रप्पा एस ने रविवार सुबह अपनी मां की हत्या की और फिर शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी की। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है।