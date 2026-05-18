महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3 हजार की बढ़ोतरी, केरल पद की शपथ लेते ही वीडी सतीशन ने लिए बड़े फैसले

Kerala New CM VD Satheesan: केरल में 10 सालों के पिनाराई विजयन सरकार के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सीएम पद की शपथ ले ली। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कई मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नए सीएम वीडी सतीशन एक्शन मोड में हैं। उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी सहित बड़ी घोषणाएं की है।