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दिल्ली-NCR में मौसम का ‘यू-टर्न’! तेज आंधी-तूफान और बारिश से ठंड रिटर्न

दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मौसम ने करवट ली है। मौसम ने करवट लेते हुए तेज आंधी-तूफान और बारिश का दौर शुरू कर दिया है, जिससे ठंड वापस लौट आई है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Mar 18, 2026

moradabad rain strong winds farmers concern

तेज हवाएं, गरजते बादल और बारिश..

Delhi Ncr Weather: दिल्ली-एनसीआर में मार्च के मध्य में गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अचानक राहत मिली है। मौसम ने करवट लेते हुए तेज आंधी-तूफान और बारिश का दौर शुरू कर दिया है, जिससे ठंड वापस लौट आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 18 से 20 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं, गरज-चमक के साथ बारिश और संभावित ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।

18 मार्च से शुरू हुआ बदलाव, येलो अलर्ट जारी

18 मार्च से दिल्ली-एनसीआर में मौसम पूरी तरह बदल गया। पिछले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब तेज हवाओं (30-50 किमी/घंटा) और रुक-रुक कर बारिश से तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। IMD के अनुसार, 19 और 20 मार्च को दोपहर से रात के बीच बारिश की संभावना ज्यादा है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी यही स्थिति रहेगी।

पश्चिमी विक्षोभ का असर, पहाड़ों में बर्फबारी

स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बड़ा बदलाव आया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी, गरज-चमक और ओले गिरने की आशंका है। इससे फसलों को नुकसान का खतरा भी है। दिल्ली में हवाओं की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे धूल उड़ने और दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, खुली जगहों पर न खड़े होने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश से हवा में नमी बढ़ने के बावजूद उमस कम हुई है और मौसम सुहावना हो गया है। पिछले 24 घंटों में हल्की धूप के साथ उमस बनी रही थी, लेकिन अब ठंडक का अहसास हो रहा है।

आगे का पूर्वानुमान

20 मार्च के बाद मौसम में स्थिरता आ सकती है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहने की संभावना है। यह बदलाव मार्च में असामान्य गर्मी के बाद लोगों के लिए सुकून भरा है। IMD ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए हैं।

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Updated on:

18 Mar 2026 07:31 pm

Published on:

18 Mar 2026 07:25 pm

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