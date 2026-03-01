दिल्ली-NCR में मौसम का ‘यू-टर्न’! तेज आंधी-तूफान और बारिश से ठंड रिटर्न

18 मार्च से दिल्ली-एनसीआर में मौसम पूरी तरह बदल गया। पिछले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब तेज हवाओं (30-50 किमी/घंटा) और रुक-रुक कर बारिश से तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। IMD के अनुसार, 19 और 20 मार्च को दोपहर से रात के बीच बारिश की संभावना ज्यादा है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी यही स्थिति रहेगी।