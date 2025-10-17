चूरू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ के करोड़ नकली नोटों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 लग्जरी कारें जब्त

सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले

विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और नकली नोट चलाने के लिए दबाव बनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस और एजीटीएफ टीमों ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी जानकारी के आधार पर एनएच-52 से गैंग के सात सदस्य राजवीर वाल्मिकी (कनड़ी, फतेहाबाद), संजय सुनार (जेवरा, हिसार), संजय वाल्मिकी (कनड़ी), अशोक वाल्मिकी (सचाखेड़ा, जींद), रोबिन सिंह वाल्मिकी (निलोखेड़ी, करनाल), अनिल वाल्मिकी (कैथल), अनिल वाल्मिकी (हिसार) आदि को गिरफ्तार किया।छापेमारी के दौरान पुलिस ने पीड़ित से हड़पे गए 50 हजार रुपए, कुल दो लाख रुपए नकद, तीन करोड़ रुपए के नकली नोटों की करीब 600 गड्डियां, नकली नोट पैकिंग का सामान और दो लग्जरी गाड़ियां जब्त कीं।