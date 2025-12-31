दो भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करने वाला इनामी अभ्यर्थी गिरफ्तार,  एसओजी ने 25 हजार के इनामी जितेन्द्र बिजारणिया को पकड़ा, एक साल से था फरार

एसओजी (SOG) के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (Rajasthan High Court) की ओर से लिपिक ग्रेड द्वितीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2022 का आयोजन 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को किया गया था। इस परीक्षा में रतनगढ़, चूरू निवासी जितेंद्र कुमार बिजारणियां (29) का परीक्षा केंद्र राजकीय सर्वहित करणी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू (Churu) था। जांच में सामने आया कि संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने सालासर क्षेत्र से मोबाइल फोन के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस से जितेंद्र को प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए थे।