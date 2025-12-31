दो भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करने वाला इनामी अभ्यर्थी गिरफ्तार,  एसओजी ने 25 हजार के इनामी जितेन्द्र बिजारणिया को पकड़ा, एक साल से था फरार

प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर/चूरू. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने दो अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये नकल करने वाले 25 हजार रुपए के इनामी अभ्यर्थी जितेन्द्र कुमार बिजारणियां को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले करीब एक वर्ष से फरार चल रहा था।
एसओजी (SOG) के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (Rajasthan High Court) की ओर से लिपिक ग्रेड द्वितीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2022 का आयोजन 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को किया गया था। इस परीक्षा में रतनगढ़, चूरू निवासी जितेंद्र कुमार बिजारणियां (29) का परीक्षा केंद्र राजकीय सर्वहित करणी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू (Churu) था। जांच में सामने आया कि संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने सालासर क्षेत्र से मोबाइल फोन के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस से जितेंद्र को प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए थे।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पौरव कालेर ने सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के लिए करीब 90 हजार रुपए की लागत से स्पेन से अत्याधुनिक इनोवा कैम ड्रॉप बॉक्स स्पाई कैमरा ऑनलाइन मंगवाया था। परीक्षा तिथि 12 मार्च 2023 को अभ्यर्थी जितेन्द्र उर्फ अक्षय जाट और 19 मार्च 2023 को अभ्यर्थी राजेश कुमार बिजारणियां को यह स्पाई कैमरा देकर परीक्षा केंद्र में भेजा गया। प्रश्न पत्र मिलने के बाद दोनों अभ्यर्थियों ने स्पाई कैमरे से प्रश्नों के स्क्रीन शॉट पौरव कालेर को भेजे, जिन्हें उसके सहयोगियों ने हल कर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाया।
एसओजी (SOG) के अनुसार अभियुक्त जितेंद्र कुमार बिजारणियां राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी (ईओ/आरओ) तथा कनिष्ठ लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा-2022 में भी ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करता पाया गया था। मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी।
