Churu : नए साल पर सालासर बालाजी में आस्था का महाकुंभ, दो लाख भक्त करेंगे दर्शन, रात्रि 1 बजे खुलेंगे बालाजी के पट

सालासर - आस्था का केंद्र सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर (Salasar Balaji Temple) में नववर्ष के स्वागत को लेकर भक्तों कि उमड़ी भीड़। आधुनिकता के इस युग में जहां नववर्ष के आगमन पर युवा वर्ग होटल में जाकर पार्टियां करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद युवाओं का धार्मिक स्थलों से जुड़ना देखने को मिला है। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध दुनिया का इकलौता मंदिर सालासर धाम नववर्ष के स्वागत को लेकर तैयार है। देश के कोने कोने से लाखों लोग सालासर बालाजी की शरण में पहुंचकर अरदास करेंगे। 31 दिसंबर (31 December) को रात्रि से ही श्रद्धालु दर्शन करेंगे। नववर्ष के अवसर पर एक जनवरी को दो लाख श्रद्धालुओं के सालासर (Salasar) पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने बताया कि रात्रि को 1 बजे बालाजी मंदिर के पट्ट खोल दिए जाएंगे जिसके बाद श्रद्धालु लाइनों में लगकर बालाजी महाराज के दर्शन कर सकेंगे।