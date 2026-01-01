1 जनवरी 2026,

गुरुवार

चूरू

Churu: एक कमरे में 6 युवतियां और 2 युवक! पुलिस रेड में स्पा सेंटर का चौंकाने वाला सच सामने आया

Crime News: सीआई गौरव खिड़िया के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार और उनकी टीम ने जब स्पा सेंटर पर दबिश दी, तो वहां का नजारा देख पुलिस भी दंग रह गई। स्पा सेंटर के कमरों में युवक और युवतियां संदिग्ध अवस्था में पाए गए।

चूरू

image

Jayant Sharma

Jan 01, 2026

Spa Raid Photo

Crime News: राजस्थान के चूरू जिले में पुलिस ने नए साल के आगाज के साथ ही अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ अपना डंडा चला दिया है। रतनगढ़ पुलिस ने बुधवार को बीकानेर लिंक रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर पर छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के स्पा सेंटर्स और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

स्पा की आड़ में 'गंदा धंधा'

रतनगढ़ थाना पुलिस को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि लिंक रोड पर स्थित स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी और अनैतिक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी इनसार अली के मार्गदर्शन में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। सीआई गौरव खिड़िया के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार और उनकी टीम ने जब स्पा सेंटर पर दबिश दी, तो वहां का नजारा देख पुलिस भी दंग रह गई। स्पा सेंटर के कमरों में युवक और युवतियां संदिग्ध अवस्था में पाए गए।

इनकी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने मौके से कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें शामिल हैं। पकड़ी गई युवतियों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है, जिनसे फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि रतनगढ़ क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एक अन्य स्पा सेंटर पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

Published on:

01 Jan 2026 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: एक कमरे में 6 युवतियां और 2 युवक! पुलिस रेड में स्पा सेंटर का चौंकाने वाला सच सामने आया

