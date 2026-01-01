Churu: एक कमरे में 6 युवतियां और 2 युवक! पुलिस रेड में स्पा सेंटर का चौंकाने वाला सच सामने आया

पुलिस ने मौके से कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें शामिल हैं। पकड़ी गई युवतियों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है, जिनसे फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि रतनगढ़ क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एक अन्य स्पा सेंटर पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।