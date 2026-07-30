पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को राहत, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ 309 BAP कार्यकर्ता पार्टी में आज होंगे शामिल

पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय बाप के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे गहलोत आवास
BAP Members Congress Joining: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज भारत आदिवासी पार्टी (BAP) से जुड़े 309 कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद वे सभी दोपहर करीब 3 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) कार्यालय के लिए निकलेंगे। वहां पर पहुंचकर वे कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
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