गाजियाबाद में मोहर्रम को लेकर सख्ती, 12 फीट से ऊंचा ताजिया नहीं, नई परंपराओं पर भी रोक

Ghaziabad Moharram: गाजियाबाद में मोहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। त्योहार को सही तरीके से कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने बैठक की। इसमें ताजियों की ऊंचाई को लेकर फैसला लिया गया और कहा गया कि ताजिया 12 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मोहर्रम पर किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं करने को लेकर भी अपील की गई है। बैठक में करबला और आसपास के इलाकों की व्यवस्था पर भी बात हुई। लोगों ने सफाई, पानी, रोशनी, सड़क और बिजली के लटकते तारों को ठीक कराने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी जरूरी काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि मोहर्रम के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो।