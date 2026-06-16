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Firing in Ghaziabad: गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग; घर में घुसकर दो सगी बहनों को गोली मारी, हैरान कर देगी वारदात की वजह

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई फायरिंग (Firing in Ghaziabad) की घटना से हड़कंप मच गया। यहां एक शख्स ने घर में घुसकर दो सगी बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग (Firing on Two Sisters) की। गोली लगने से दोनों बहने…पूरी खबर पढ़िए।

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गाज़ियाबाद

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Vinay Shakya

Jun 16, 2026

गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग

गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग (फोटो- पत्रिका)

Firing on Two Sisters: गाजियाबाद में खोड़ा थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलीबारी (Rapid Firing) हुई। आरोपी ने वाल्मीकि चौक स्थित आदर्श नगर निवासी खुशी और उनकी बहन निधि पर घर में घुसकर गोलियां चलाईं। हमला करने वाला शख्स पड़ोसी के घर की खिड़की से मकान के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों बहनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावर की पहचान गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा के पास रहने वाले जॉनी के रूप में हुई है।

शादी टूटने से नाराज जॉनी ने किया हमला

गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा निवासी जॉनी ने आदर्श नगर स्थित एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाताया जा रहा है कि जॉनी शादी टूटने से नाराज था। इसी वजह से उसने वारादात को अंजाम दिया। फायरिंग करने वाला आरोपी जॉनी रैपिडो चलाता है। गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा के पास बारादरी में रहता है। करीब डेढ़ साल पहले 20 साल की खुशी से उसका रिश्ता तय हुआ था। इसके कुछ दिन बाद जॉनी के चाल-चलन देखकर परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूटने के बाद दोनों परिवारों के बीच कोई संपर्क नहीं है।

शादी टूटने से नाराज जॉनी ने किया हमला

गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा निवासी जॉनी ने आदर्श नगर स्थित एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाताया जा रहा है कि जॉनी शादी टूटने से नाराज था। इसी वजह से उसने वारादात को अंजाम दिया। फायरिंग करने वाला आरोपी जॉनी रैपिडो चलाता है। गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा के पास बारादरी में रहता है। करीब डेढ़ साल पहले 20 साल की खुशी से उसका रिश्ता तय हुआ था। इसके कुछ दिन बाद जॉनी के चाल-चलन देखकर परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूटने के बाद दोनों परिवारों के बीच कोई संपर्क नहीं है।

खिड़की का शीशा तोड़ा, फिर चलाईं गोलियां

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अहम जानकारी दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार शाम को जॉनी पड़ोसी के मकान के जरिए खुशी के घर की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया। जॉनी को देखकर खुशी और निधि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ये देखकर आरोपी ने घर की खिड़की का शीशा तोड़ा और घर में घुसने की कोशिश की। इसके बाद जॉनी ने दोनों बहनों पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग की।

खुशी को 4 गोलियां लगीं

फायरिंग में खुशी को 4 गोलियां लगीं, जबकि उसकी छोटी बहन निधि के मुंह पर एक गोली लगी है। बताया जा रहा है कि खुशी के पैर में 3 और पेट में एक गोली लगी है। गोली लगने से घायल हुईं दोनों बहनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।

फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक 16 जून को थाना क्षेत्र खोड़ा में एक युवक के द्वारा युवती पर फायरिंग करने के प्रकरण के संदर्भ में अवगत कराना है कि आरोपी युवक जॉनी पुत्र प्रेमचंद थाना खोड़ा को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शादी का रिश्ता टूटने के कारण वह नाराज था। इसी वजह से आवेश में आकर जॉनी ने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने कहा कि पूरे प्रकरण में पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

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Updated on:

16 Jun 2026 09:35 pm

Published on:

16 Jun 2026 09:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Firing in Ghaziabad: गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग; घर में घुसकर दो सगी बहनों को गोली मारी, हैरान कर देगी वारदात की वजह

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