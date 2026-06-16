Firing in Ghaziabad: गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग; घर में घुसकर दो सगी बहनों को गोली मारी, हैरान कर देगी वारदात की वजह

गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा निवासी जॉनी ने आदर्श नगर स्थित एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाताया जा रहा है कि जॉनी शादी टूटने से नाराज था। इसी वजह से उसने वारादात को अंजाम दिया। फायरिंग करने वाला आरोपी जॉनी रैपिडो चलाता है। गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा के पास बारादरी में रहता है। करीब डेढ़ साल पहले 20 साल की खुशी से उसका रिश्ता तय हुआ था। इसके कुछ दिन बाद जॉनी के चाल-चलन देखकर परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूटने के बाद दोनों परिवारों के बीच कोई संपर्क नहीं है।