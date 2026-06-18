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गाज़ियाबाद

11 महीने दर्द सहते रहे जयंत, फिर बेटियों ने उठाया ऐसा कदम जिसने बदल दी पूरी कहानी

ghaziabad News: गाजियाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको जानने के बाद हर किसी की आंखे नम हो जाएगी। जहां गांव के दो बेटियों ने अपने पिता को फादर्स डे के चार दिन पहले ही नई जिंदगी उपहार में दी है।

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गाज़ियाबाद

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Pooja Gite

Jun 18, 2026

ghaziabad daughters donate kidney liver

दो बेटियों मिलकर बचाई पिता की जान (photo X handle@MandeepRajBhar9)

ghaziabad daughters donate kidney liver: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दो बेटियों ने 11 महीने से दर्द सह रहे पिता अमित रंजन त्यागी को उपहार में नई जिंदगी लौटाई है। दोनों बेटियों ने अपने पिता को दर्द से बाहर निकालने के लिए वो काम किया जो कोई भी आसानी से नहीं कर सकता है। जिले के मोरटा गांव के रहने वाले अमित रंजन जिनकी पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी। लगातार तीन महीने से पेट दर्द हो रहा था। इसके बाद परिवार वालों ने जांच करवाई तो पता चला कि लिवर में संक्रमण है, जो अब तक किडनी तक पहुंच चुका है। हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी दोनों किडनियां और लिवर फेल हो गए। जिसकी वजह से रंजन का जीवन खतरे में पड़ गया। इन हालातों को देखते हुए पिता की जान बचाने के लिए एक बेटी ने अपनी किडनी दी और दूसरी ने लिवर देने का फैसला किया है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Published on:

18 Jun 2026 11:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / 11 महीने दर्द सहते रहे जयंत, फिर बेटियों ने उठाया ऐसा कदम जिसने बदल दी पूरी कहानी

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