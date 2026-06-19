गाजियाबाद में खाना खाने आए छात्र पर तीन-चार राउंड फायरिंग, युवक के दाएं हाथ में धंसी पिस्टल की गोली

एसीपी नंदग्राम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात शुक्रवार दोपहर की है। दो बाइकों पर सवार होकर आए पांच युवकों का होटल पर मौजूद तरुण और उसके साथियों से किसी बात को लेकर विवाद और गाली-गलौज हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर पथराव हुआ। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने अपनी पिस्टल निकालकर तीन से चार राउंड हवाई फायरिंग की, जिसमें से एक गोली तरुण को लग गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।