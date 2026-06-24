Ghaziabad Road Accident: कंटेनर की टक्कर से दो सगी बहनों की मौत, फुफेरा भाई गंभीर घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने आंशिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल परी को बेहतर इलाज के लिए हापुड़ के रामा अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दोनों बहनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, घायल अजय का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।