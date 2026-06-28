टोना-टोटका, झाड़-फूंक और सरकारी जमीन, गाजियाबाद में 30 साल पुरानी मजार पर आखिर क्यों चला बुलडोजर?

Illegal Mazar Demolished: उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी (ट्रॉनिका सिटी) इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने सेक्टर C-8 में करीब 25- 30 साल पुरानी सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने करीब 70 लाख रुपये की सरकारी भूमि को भू-माफियाओं और अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया।