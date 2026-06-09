अमरोहा में रूह कंपा देने वाली वारदात: 8 साल की मासूम से दुराचार, लहूलुहान कर भागा आरोपी

Amroha Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से मानवता को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना रहरा क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक 20 साल के दरिंदे ने महज 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी की बेरहमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह बच्ची को तड़पता और खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। रोती-बिलखती मासूम जब किसी तरह अपने घर पहुंची, तो उसकी हालत देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कपड़ों पर लगे खून के धब्बे और बच्ची की आपबीती सुनते ही पूरे गांव में आक्रोश फैल गया।