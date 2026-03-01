राकेश टिकैत का बड़ा बयान: दूसरे देशों से पहले अपने देश की चिंता करें, ईंधन को लेकर फैल रही अफवाहों पर चेतावनी

अपने बयान के अंत में राकेश टिकैत ने लोगों से संयम बनाए रखने और झूठी खबरों पर भरोसा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में कई बार बिना पुष्टि के खबरें तेजी से फैल जाती हैं, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में लोगों को सजग रहना चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए। उनके इस बयान को देशहित में लोगों से जिम्मेदार व्यवहार की अपील के रूप में देखा जा रहा है।