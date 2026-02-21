लखनऊ में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: बैंक मैनेजर की पत्नी से लूट करने वाला आरोपी गोली लगने से घायल

डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल के मुताबिक शुक्रवार रात पुलिस टीम बरौली पुल के नीचे वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक से एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस को शक हुआ और उसे रुकने का इशारा किया गया। रोकने की कोशिश पर युवक ने घबराकर तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा। पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया।