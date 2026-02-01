आखिर मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर विधानसभा में क्यों मचा घमासान; क्या बोल गए विधायक-मंत्री

UP Vidhan Sabha: उत्तर प्रदेश विधानसभा में रमजान के महीने में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के उपयोग का मुद्दा गरमा गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक कमाल अख्तर ने सदन में कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों के त्योहार पूरे सम्मान के साथ मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान रोजेदार सेहरी और इफ्तार के समय की जानकारी के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं, इसलिए सरकार को इस विषय में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को त्योहारों के समय राजनीति नहीं बल्कि व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों।