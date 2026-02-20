विधानसभा में सीएम योगी ने माता प्रसाद पर कसा हल्का तंज, शिवपाल यादव का जिक्र कर बोले- ‘संगत का असर पड़ता है’

सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पर हल्का तंज कसते हुए कहा कि उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए उनसे आंकड़ों में गलती की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता है कि उन पर चच्चू यानी शिवपाल यादव का प्रभाव आ गया है। उन्होंने कहा कि यूपी पर कर्ज का प्रतिशत पहले 4.39% था, जो अब घटकर करीब 2.9% रह गया है। इससे साफ है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हुई है।