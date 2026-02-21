UGC नियमों के खिलाफ लखनऊ में सवर्ण मोर्चा का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर टकराव, पुलिस अलर्ट मोड में

प्रशासन ने संभावित भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। परिवर्तन चौराहे, हजरतगंज, गांधी प्रतिमा और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों के साथ पीएसी और महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश था कि बिना अनुमति के जुलूस को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा।