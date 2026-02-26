गेस्ट हाउस कांड को लेकर मायावती का अखिलेश यादव पर जोरदार वार, PDA दिवस को बताया नाटक

UP News: बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी (SP) पर तीखा हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा है कि सपा ने कांशीराम की जयंती पर PDA दिवस मनाने की घोषणा महज राजनीतिक स्वार्थ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का इतिहास दलितों, पिछड़ों और बहुजन महापुरुषों के सम्मान के खिलाफ रहा है और अब वोट के लिए दिखावा किया जा रहा है।